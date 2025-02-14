Sinop'ta 20 litre etil alkol ele geçirildi
Sinop'un Gerze ilçesinde 20 litre etil alkol ele geçirildi.
Sinop'un Gerze ilçesinde 20 litre etil alkol ele geçirildi.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan istihbarat çalışmalarının ardından, Gerze'de bir adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada, 20 litre etil alkol bulundu.
Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
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