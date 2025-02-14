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        Sinop'ta 20 litre etil alkol ele geçirildi

        Sinop'un Gerze ilçesinde 20 litre etil alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 20:00 Güncelleme: 14.02.2025 - 20:04
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        Sinop'ta 20 litre etil alkol ele geçirildi
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        Sinop'un Gerze ilçesinde 20 litre etil alkol ele geçirildi.

        Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan istihbarat çalışmalarının ardından, Gerze'de bir adrese operasyon düzenlendi.

        Adreste yapılan aramada, 20 litre etil alkol bulundu.

        Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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