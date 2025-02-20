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        Sinop'ta kar nedeniyle 165 köy yolu ulaşıma kapandı

        Sinop'ta kar yağışı kent genelinde etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 11:26 Güncelleme: 20.02.2025 - 11:26
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        Sinop'ta kar nedeniyle 165 köy yolu ulaşıma kapandı
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        Sinop’ta kar yağışı kent genelinde etkili oldu.

        Kentte iki gündür etkisini sürdüren kar nedeniyle 165 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kar nedeniyle il merkezi ve birçok ilçede eğitime ara verilen kentte, bazı yol güzergahlarında trafikte aksamalar yaşandı.

        Sinop Belediyesi ekipleri kent merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, emniyet ve jandarma ekipleri sürücülere kar lastiği ve zincir takmaları uyarısında bulundu.

        İl Özel idaresi ekipleri ise kapanan köy yollarını ulaşıma açma çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu arada kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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