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        Sinop'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor

        Sinop'ta kent genelinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 12:16 Güncelleme: 21.02.2025 - 12:16
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        Sinop'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor
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        Sinop'ta kent genelinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

        Kar nedeniyle il genelinde eğitim öğretime ara verilen kentte, 229 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürürken, kent merkezinde de Sinop Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

        Belediye ekipleri, ayrıca kaldırım, park ve bahçelerde de temizlik yapıyor.

        Emniyet ve jandarma ekiplerince yol güzergahlarında kontrol noktaları oluşturularak, sürücülere uyarılarda bulunuldu.

        Valilikten yapılan duyuruda ise kent genelindeki olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam edeceği vurgulanarak, vatandaşlardan kar ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları istendi.

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