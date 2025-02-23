Sinop'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Sinop'ta 4 gündür yağan kar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kar nedeniyle 282 köy yolunun kapalı bulunduğu kentte, İl Özel İdaresi ekipleri kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezinde de etkili olan kar yağışının ardından Sinop Belediyesi ekipleri yol güzergahlarında kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Emniyet ve jandarma ekipleri sürücüleri kar lastiği ve zincir takmaları konusunda uyarıyor.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, kentteki olumsuz hava koşullarının yarın öğle saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği vurgulanarak, kar ve buzlanmaya karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.