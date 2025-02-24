Sinop Üniversitesinde yarın eğitime ara verildi

Sinop Üniversitesi tarafından kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı birimlerde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentteki olumsuz hava koşullarının yarın da devam etmesinin beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, bu kapsamda üniversite yönetimince alınan kararla il merkezi, Gerze, Ayancık, Boyabat, Durağan ve Türkeli birimlerinde eğitim öğretime yarın ara verildiği aktarıldı.