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        Sinop'ta kardan kapanan 173 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor

        Sinop'ta kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 173 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 10:06 Güncelleme: 25.02.2025 - 10:21
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        Sinop'ta kardan kapanan 173 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor
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        Sinop'ta kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 173 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

        Kentte 5 gündür aralıklarla yağan kar, kırsal bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Kardan dolayı 173 köy yolunun ulaşıma kapalı bulunduğu kentte, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

        Kar ve buzlanma sebebiyle okullar bugün tatil edilirken, belediye ekipleri buzlanmaya karşı ara cadde ve sokaklarda tuzlama çalışması yapıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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