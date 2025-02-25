Sinop'ta kardan kapanan 173 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor

Kar ve buzlanma sebebiyle okullar bugün tatil edilirken, belediye ekipleri buzlanmaya karşı ara cadde ve sokaklarda tuzlama çalışması yapıyor.

Kentte 5 gündür aralıklarla yağan kar, kırsal bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Sinop'ta kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 173 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

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