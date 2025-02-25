Denizle ormanın birleştiği Hamsilos Tabiat Parkı kar manzarasıyla doğaseverleri ağırladı

GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU - Sinop'ta, yaz aylarında binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Hamsilos Tabiat Parkı, bu kez beyaz örtüsüyle doğaseverleri ağırladı.

Denizle ormanın birleştiği doğa harikası Hamsilos Tabiat Parkı, kentte aralıklarla yağan karla beyaza büründü.

Orman, deniz ve koydaki balıkçı tekneleri karla buluşunca seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan yatırımlarla, özellikle yaz aylarında bölgenin cazibe merkezi haline gelen tabiat parkını, kar yağışıyla birlikte çok sayıda kişi ziyaret etti. Vatandaşlar doğanın içinde piknik ve yürüyüş yaparak karın tadını çıkardı.

Ailesiyle tabiat parkına gelerek piknik yapan Muammer Köklü, AA muhabirine, yaz aylarında sık sık geldikleri Hamsilos Tabiat Parkı'nın karla ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Ailecek hem piknik yaptıklarını hem de doğanın tadını çıkardıklarını anlatan Köklü, "Biz yazın da buraya çok sık geliyoruz. Kışın da imkanlarından yararlanıyoruz. Zaten bir doğa harikası, anlatmaya gerek yok. Sinop eşsiz bir güzelliğe sahip. Biz de bu güzelliklerin tadını çıkarıyoruz. Her mevsimi güzel bir yer. Yazın işte burada denizin tadını çıkarıyoruz şimdi de karın tadını çıkarıyoruz." diye konuştu.

- "Burası Sinop'un gözdesi"

Arkadaşlarıyla parkta piknik yaparak karın keyfini çıkaran üniversite öğrencisi Ahmet Ural ise Hamsilos Tabiat Parkı'nın uzun bir aradan sonra karla buluştuğunu dile getirdi.

Arkadaşlarıyla bu fırsatı kaçırmamak için parka piknik yapmaya geldiklerini aktaran Ural, şöyle konuştu:

"Burası Sinop'un gözdesi. Doğal güzelliğiyle öne çıkıyor. Yazın zaten dolup taşıyor. Kışın da karın yağmasıyla da eğlenceli manzaralar ortaya çıkıyor. Biz de arkadaşlarla bu fırsatı kaçırmak istemedik, pikniğe geldik. Karın, doğanın tadını, keyfini yaşıyoruz."