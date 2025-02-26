Sinop ve Kastamonu'da kar nedeniyle 339 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor

Sinop ve Kastamonu'da kar nedeniyle 339 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar yağışı sonrası merkez ilçede 13, Ayancık'ta 37, Dikmen'de 16, Erfelek'te 15, Gerze'de 21 ve Türkeli ilçesinde 7 olmak üzere 109 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Belediye ekipleri ise ilçe merkezlerinde kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Kastamonu'da ise Seydiler, Ağlı ve Abana'da birer, Azdavay'da 22, Bozkurt'ta 24, Cide'de 30, Çatalzeytin'de 21, Devrekani'de 20, Doğanyurt'ta 13, Hanönü'nde 2, İhsangazi'de 3, İnebolu'da 46, Küre'de 22, Pınarbaşı'nda 5, Şenpazar 13, Taşköprü'de 6 olmak üzere 230 köy yolu kar yağışı dolayısıyla ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.