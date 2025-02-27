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        Türkeli'de berber fiyatlarına zam yapıldı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde berber fiyatlarına zam yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 15:08 Güncelleme: 27.02.2025 - 15:08
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        Türkeli'de berber fiyatlarına zam yapıldı
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        Sinop'un Türkeli ilçesinde berber fiyatlarına zam yapıldı.

        Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odasından yapılan açıklamada, yeni fiyat tarifesinin uygulanmasına başlandığı vurgulandı.

        Açıklamada, yeni tarifeyle saç tıraşının 200, çocuk tıraşının 150 saç-sakal kesim ve yıkama ücretinin ise 400 lira olarak belirlendiği aktarıldı.

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