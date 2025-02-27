Türkeli'de berber fiyatlarına zam yapıldı

Açıklamada, yeni tarifeyle saç tıraşının 200, çocuk tıraşının 150 saç-sakal kesim ve yıkama ücretinin ise 400 lira olarak belirlendiği aktarıldı.

Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odasından yapılan açıklamada, yeni fiyat tarifesinin uygulanmasına başlandığı vurgulandı.

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