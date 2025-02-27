Türkeli'de muhtarlara yönelik istişare toplantısı düzenlendi
Sinop'un Türkeli ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından muhtarlara yönelik istişare toplantısı düzenlendi.
Sinop'un Türkeli ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından muhtarlara yönelik istişare toplantısı düzenlendi.
Orman İşletme Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen toplantıda, orman ve köy hizmetlerine yönelik konular ele alınarak, 2025 yılı yakacak odun ihtiyacının planlanması görüşüldü.
Çatılık malzeme taleplerinin değerlendirildiği toplantıda ayrıca yangınla mücadelede muhtarlara düşen sorumluluklarla ilgili bilgilendirme yapıldı.
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