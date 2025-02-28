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        Sinop'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor

        Sinop'ta kar yağışı nedeniyle kapanan 14 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 11:33 Güncelleme: 28.02.2025 - 11:33
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        Sinop'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor
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        Sinop'ta kar yağışı nedeniyle kapanan 14 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi ekipleri, kent genelinde kar yağışının ardından 14 bin 580 kilometrelik alanda yol açma çalışması gerçekleştirdi.

        Ekipler, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu kırsal bölgelerde kapanan 14 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Vatandaşlar ve köy muhtarlarından gelen talepleri de değerlendiren ekipler, 9 günde 135 hastanın sağlık kuruluşlarına nakli ve 64 cenaze için yol açma çalışması yaptı.

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