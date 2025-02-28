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        Emekliliğinde öğrendiği ahşap işlerini maket tekne yapımıyla sürdürüyor

        EROL BALTA - Sinop'un deniz kıyısındaki ilçesi Gerze'de yaşayan 66 yaşındaki emekli Ali Soner Yılmaz, yöreye özgü maket tekne yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 12:17 Güncelleme: 28.02.2025 - 12:32
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        Emekliliğinde öğrendiği ahşap işlerini maket tekne yapımıyla sürdürüyor
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        EROL BALTA - Sinop'un deniz kıyısındaki ilçesi Gerze'de yaşayan 66 yaşındaki emekli Ali Soner Yılmaz, yöreye özgü maket tekne yapıyor.

        Uzun yıllar Gerze Belediyesinde görev yapan Yılmaz, 1999 yılında emekli olunca ahşap işlerine ilgi duymaya başladı.

        Bir süre sonra evinde hobi olarak ağaçtan kuş kafesleri yapmaya başlayan Yılmaz, daha sonra kendisine ağaçtan farklı eşyalar yaptığı bir atölye kurdu.

        Burada yaptığı çalışmalarla el becerisini geliştiren Yılmaz, birkaç yıl sonra ilçede ahşap tekne maketi ustalığı yapan merhum Şafak Okvuran ile tanıştı.

        Okvuran'dan gemi maketi yapımıyla ilgili eğitim alan ve bu konuda ilerleme kaydeden Yılmaz, şimdi atölyesinde kavak ve ıhlamur ağaçlarından "Poyraz", "Şahin" ve "Bartın" isimlerini verdiği modellerde ahşap tekne maketleri üretiyor.

        Yılmaz, AA muhabirine, emeklilik sonrası boş zamanlarını değerlendirmek için başladığı ağaç işlerinde giderek ustalaştığını söyledi.

        Liman kenti Sinop'ta maket tekne yapımının bir kültür haline geldiğini ifade eden Yılmaz, kendisinin de buna katkı sunduğunu belirtti.

        Aldığı eğitim sayesinde atölyesinde gemi maketleri yapmayı sürdürdüğünü, ustası Okvuran'ın her zaman hayırla andığını aktaran Yılmaz, şunları dile getirdi:

        "Emekli olduktan sonra hobi olarak bir işler yapmak istedim. Sonra evde kendim ufak tefek şeyler yapmaya başladım. Sonra bir iki makine alarak kuş kafesleri yaptım. Bu arada tesadüfen bir yerden geçerken böyle duvarda projeleri olan bir atölye gördüm. İlgimi çekti, sonra biraz çekinerek içeri girdim. Oradaki ustayla konuştuktan sonra dedim ki, 'Hocam ben de bazı şeyler yapıyorum bu işe ben de meraklıyım acaba bana da öğretir misin?' diye sordum. 'Tabii, öğretirim' dedi...Sağ olsun bana evvela tekne yapımından başlayarak sarma tekniğini gösterdi. Sonra ben kendimi geliştirdikçe bunu yapmaya çalıştım. Aradan epey zaman geçti şimdi bayağı el becerim gelişti."

        Yılmaz, tekne yapımında ustasından kalan modellerden de yararlandığını aktardı.

        Atölyesinde şu an birçok farklı tarzda tekne modeli üretebildiğini belirten Yılmaz, tekneleri hobi amaçlı ürettiğini, talep olduğunda ise sattığını sözlerine ekledi.

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        Galeri

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