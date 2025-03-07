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        Boyabat'ta afet eğitimi ve deprem tatbikatı yapıldı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde, Deprem Haftası kapsamında Cengiz Topel İlkokulu'nda afet eğitimi ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 20:05 Güncelleme: 07.03.2025 - 20:07
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        Boyabat'ta afet eğitimi ve deprem tatbikatı yapıldı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde, Deprem Haftası kapsamında Cengiz Topel İlkokulu'nda afet eğitimi ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Okul bahçesinde Sinop Üniversitesi Boyabat Meslek Yüksekokulu sivil savunma ve itfaiyecilik programı 1. ve 2. sınıf öğrencileri tarafından uygulama gerçekleştirildi.

        Öğrencilere sınıflarında genel afetler, deprem sırası ve sonrası aşamalarında yapılması gereken davranışlar hakkında eğitici videolar izletilip sunum yapıldı.

        Senaryo gereği eğitim sırasında, önceden planlanan zaman diliminde siren çalındı. Sarsıntı sırasında sabit kalan öğrenciler, sarsıntıdan sonra sivil savunma itfaiye öğrencileri ve öğretmenleri eşliğinde okul binasından tahliye noktasına ulaştırıldı. Öğrencilerin tahliye edilmesinden sorumlu olan üniversite öğrencileri son kez okulun sınıf, lavabo ve koridorlarını tarayarak, tahliye olmayan öğrencilerin varlığını kontrol etti. Öğrencilerin tahliyesi, toplama alanlarında sınıf mevcutlarının kontrolü ve tatbikatın tamamlanması 3 dakikanın altında bir sürede başarı ile gerçekleştirildi.

        Sinop Üniversitesi Boyabat Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Öğr. Gör. Bilal Gürsoy, tatbikatın sonunda öğrencilere hitap ederek afet ve depremlerde soğukkanlı ve bilinçli hareket etmenin can güvenliğin ilk şartı olduğunu söyledi.

        Gürsoy "Sizlere deprem olacakmış gibi hazırlıklı olmanızı ve ne gibi tedbirler alacağınızı sınıflarınızda ve bahçede uygulamalı olarak anlattık. Buradaki tatbikat bir oyun gibi düşünülmesin, uzman kişilerin araştırma ve uygulamalarıyla hazırlanmış can güvenliğinin sağlanması ve hayatta kalmanın önemli davranış biçimleridir. Asla panik yapmadan kendi canımızı ve yakınlarımızın canını kurtarmada ilk yapacağımız önleyici, kurtarıcı davranışlardır." dedi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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