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        Gerze'de öğrenciler arasında yetenek taraması yapıldı

        Sinop'un Gerze ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yetenek taraması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 15:24 Güncelleme: 08.03.2025 - 15:29
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        Gerze'de öğrenciler arasında yetenek taraması yapıldı
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        Sinop’un Gerze ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yetenek taraması yapıldı.

        Gerze Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen programa 305 öğrenci katıldı.

        Programda, spor uzmanları ve antrenörler tarafından öğrenciler, boy, kilo, esneklik, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, dikey sıçrama, el kavrama kuvveti, çeviklik, geriye sağlık topu atma ve 20 metre sürat koşusu testlerine tabi tutuldu.

        Türkiye genelinde devam eden tarama programı ile erken yaşta spora yatkın çocukların tespit edilmesi ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmeleri hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri

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