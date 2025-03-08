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        AK Parti Sinop İl Kadın Kolları Başkanlığı'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı

        AK Parti Sinop İl Kadın Kolları Başkanlığınca "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 15:38 Güncelleme: 08.03.2025 - 15:41
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        AK Parti Sinop İl Kadın Kolları Başkanlığı'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı
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        AK Parti Sinop İl Kadın Kolları Başkanlığınca "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımlandı.

        İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından yayımlanan mesajda, kadın ve erkeğin bir bütünün iki eşit yarısı olduğu vurgulandı.

        Cumhuriyet’le birlikte Türk kadınının birçok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkına sahip olduğu aktarılan mesajda, şunlar kaydedildi:

        “Ancak bu haklarını tam olarak uzun yıllar kullanamadılar. 2013 yılında kamusal alanda kılık kıyafet özgürlüğünün getirilmesi ile kadınlar arasındaki ayrımcılığı tamamen ortadan kaldırdık. 7 Haziran 2015 tarihinde kadınlar seçme ve seçilme hakkını tam olarak kullanmaya başladı. 1935 yılında yüzde 4.1 olan parlamentodaki kadın oranımız 2002 yılına kadar hiç aşılamamıştı. Bu oran 23 yıldır peyderpey artarak bugün yüzde 20’ye ulaştı. Yasakların tarihe gömülmesi, 81 ilde açtığımız üniversiteler ile bugün üniversiteye devam eden kız öğrenci sayısında büyük bir artış yaşandı. Kız öğrencilerin üniversitede okullaşma oranı iktidara geldiğimiz 2002 yılından bugüne hızla yükselerek yüzde 52’lere ulaştı.”

        AK Parti hükümetlerinin kadına karşı şiddetin önlenmesi, eğitim, siyasi temsil ve ekonomik eşitsizlik gibi pek çok konuda öncü adımlar attığı da vurgulanan mesajda, “Bugün kadınlar sadece evde değil iş hayatında, siyasette sivil toplumda ve sahada aktif olarak yer alıyor. AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kuruluşumuzun ilk gününden bu güne kadın hakları konusunda pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. Elde ettiğimiz kazanımların yanında, daha yapılacak çok iş olduğunun farkındayız. AK Parti olarak, kadın haklarına ve eşitliklerine yönelik mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.” görüşlerine yer verildi.

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