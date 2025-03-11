Sinop'ta heyelanda kapanan köy yolu ulaşıma açıldı
Sinop'ta heyelan sonucu kapanan köy yolu ulaşıma açıldı.
Sinop'ta heyelan sonucu kapanan köy yolu ulaşıma açıldı.
Merkez ilçeye bağlı Çakıldak köyü Gedi Mahallesi'nde dün yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yola sürüklendi.
Meydana gelen heyelanın ardından köy yolu ulaşıma kapandı.
Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine heyelan bölgesine İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan çalışmanın ardından köy yolu tekrar ulaşıma açıldı.
Bu arada heyelanın oluştuğu bölge dron ile havadan görüntülendi.
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