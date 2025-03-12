Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında Gerze ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.
Ekiplerce adreste yapılan aramada, 91 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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