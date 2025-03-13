Astronot Tuva Cihangir Atasever, Sinop'ta öğrencilerle buluştu
Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Sinop'ta öğrencilerle bir araya geldi.
Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Sinop'ta öğrencilerle bir araya geldi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Sinop Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Atasever, öğrencilere uzay yolculuğu boyunca yaşadıklarını ve deneyimlerini anlattı.
Mikro yer çekimi ortamında gerçekleştirilen bilimsel deneyler hakkında bilgi veren Atasever, uzayda yapılan çalışmaların gelecekte her alanda yenilik yaratacağını ifade etti.
Program, Atasever'in öğrencilerin sorularını yanıtlaması ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.
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