BBP Boyabat ilçe kongresi yapıldı

Büyük Birlik Partisi Boyabat 3. Olağan Kongresi'nde seçime tek liste halinde katılan mevcut başkan Fatih Avcı, güven tazeledi.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi salonunda gerçekleştirilen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Seçime tek liste ile katılan mevcut başkan Fatih Avcı, göreve yeniden seçilerek güven tazeledi.

Avcı, burada yaptığı konuşmada kendisini yeniden başkanlığa layık gören partililere teşekkür ederek, “Büyük Birlik Partisi düz yaşayan, dik duran, Allah'tan başkasından korkmayan, inandıklarının gereğini yapan dava adamlarının partisidir.” dedi.

Dava arkadaşlarının kendini değil milletini düşünen fedakar vatan evlatları olduğunu ifade eden Avcı, “Büyük Birlik Partisi kurucu başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun arkadaşı olmak adına, onun gururunu taşıyan, siyasetin kirletemediği insanlarla beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bizler sadece siyaset yapmıyor, emaneti taşıyor ve büyük bir ailenin değerini koruyoruz.” diye konuştu.

Kongreye Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara, BBP Sinop İl Başkanı Necati Biren, BBP Kastamonu İl Başkanı Saim Çakmak, partililer ve davetliler katıldı.