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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü

        Sinop'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 11:35 Güncelleme: 18.03.2025 - 11:35
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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
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        Sinop'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Sinop'ta Deniz Şehitliği'nde gerçekleştirilen tören, Şehitler Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Saygı atışı yapılmasının ardından Vali Mustafa Özarslan, şehitlik şeref defterini imzalayarak, günün anlam ve önemimi belirten mesajını okudu.

        Vali Özarslan ve beraberindekiler, daha sonra şehit mezarlarını ziyaret ederek dua okudu, karanfil bıraktı.

        Törene, Vali Özarslan'ın yanı sıra Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, şehit aileleri ve gaziler ile diğer ilgililer katıldı.

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