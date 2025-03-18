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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü

        Sinop'un Boyabat, Gerze ,Türkeli ve Saraydüzü ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 14:44 Güncelleme: 18.03.2025 - 14:58
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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
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        Sinop’un Boyabat, Gerze ,Türkeli ve Saraydüzü ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Boyabat ilçesinde Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Astsubay Çavuş Meltem Küçük, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi’nin emsalsiz bir kahramanlık destanı olduğunu söyledi.

        Tarihte büyük bir savaşın cephesi olan Çanakkale’nin bugün dünyaya barış mesajları taşıdığını vurgulayan Küçük, şöyle konuştu:

        “Bu nedenle, Çanakkale Zaferi’ni yalnızca mazide kalan bir başarı olarak değil, bugün güçlü bir şekilde sürdürmekte olduğumuz muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefimizin de en önemli ilham kaynaklarından biri olarak görmemiz gerekmektedir. Bir yandan Cumhuriyetimizi dünya milletleri arasında hak ettiği yere taşımak için mücadele verirken, diğer yandan bizi millet yapan yüksek değerlerimizi canlı tutmaya ve yüceltmeye devam edeceğiz.”

        Buradaki törenin ardından İlçe Şehitliği’ni ziyaret eden Kaymakam Enver Yılmaz ve beraberindeki heyet şehitler için dua etti.

        15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi’ndeki programda ise öğrenciler tarafından şiirler okunarak, tiyatro gösterisi sunuldu.

        Program çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

        Gerze ilçesinde Hükümet Konağı önündeki tören Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Sedat Işıdı Kültür Merkezi’nde devam eden törende, öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo ve şiir dinletisi sahnelendi. Çanakkale Zaferi’nin tarihi önemine vurgu yapan konuşmaların ardından şehitler için dualar okundu.

        Türkeli ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla devam eden tören günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasıyla son buldu.

        Saraydüzü ilçesinde ise Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

        Tören, Kaymakam Ahmet Faruk Öksüz ve Belediye Başkanı Ferdi Canoğlu tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla ile sona erdi.

        Türkaylar Ortaokulu’nda yapılan programda ise öğrenciler tarafından şiir dinletisi ve tiyatro gösterisi sunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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