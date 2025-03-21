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        Tarih öğretmeni atık malzemelerle minyatür obje ve hediyelik eşyalar üretiyor

        EROL BALTA - Sinop'un Gerze ilçesinde tarih öğretmeni Hülya Yeşilyurt, doğal atık malzemeleri işleyerek yeni ürünler ortaya koyuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 12:16 Güncelleme: 21.03.2025 - 12:20
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        Tarih öğretmeni atık malzemelerle minyatür obje ve hediyelik eşyalar üretiyor
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        EROL BALTA - Sinop'un Gerze ilçesinde tarih öğretmeni Hülya Yeşilyurt, doğal atık malzemeleri işleyerek yeni ürünler ortaya koyuyor.

        Gerze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Yeşilyurt'un, yıllar önce ilçe sahilinde yürüyüş yaptığı sırada çevreye bırakılan atık malzemeler dikkatini çekti.

        Daha sonra hem çevre kirliliğinin önüne geçebilmek hem de boş zamanlarını değerlendirmek isteyen Yeşilyurt, Kovid-19 salgını sürecinde cam, kağıt, ahşap gibi doğal atık malzemelerden orman ve ev gibi minyatür objeler yapmaya başladı.

        Kendi evinde yaptığı çalışmalarla el becerisini geliştiren Yeşilyurt, 6 yıl önce Gerze Belediyesince hayata geçirilen Hobi Atölyeleri projesi kapsamında kendisine atölye açtı.

        Atölyesinde yıllar içinde el becerisini daha da geliştiren Yeşilyurt, şimdilerde hem boş vakitlerini hem de daha temiz bir gelecek için atık malzemeleri değerlendiriyor.

        Yeşilyurt, AA muhabirine, doğadaki kaynakların sınırsız olmadığını ve bir gün tükenebileceğini söyledi.

        Doğal kaynakların doğru kullanılmasının gelecek adına önemli olduğunu vurgulayan Yeşilyurt, kendisinin de atıkları sanatla birleştirerek minyatür eserler hazırladığını dile getirdi.

        Yaptığı işin ileri dönüşüm olduğunu anlatan Yeşilyurt, "İleri dönüşüm geri dönüşümle çok karıştırılan bir kavram. İleri dönüşüm, işlevini yitirmiş, artık çöpe gidecek eşyaların, üzerinde işlem yapılarak yeni bir kullanım ürününe dönüştürülmesi demek." diye konuştu.

        - "Artık, çevremdekiler bana sormadan bir şeyi çöpe atmıyor"

        Her atığın kullanılabileceğini ve arkadaşlarının da bu konuda kendisini desteklediğini anlatan Yeşilyurt, "Artık, çevremdekiler bana sormadan bir şeyi çöpe atmıyor. 'Belki Hülya'nın işine yarar' diye düşünüyorlar ve gerçekten de her şey bir işe yarıyor." dedi.

        Her bireyin çevreye duyarlı olmasını istediğini ve bu işi maddi kazanç amaçlı yapmadığını belirten Yeşilyurt, "Bu atıklardan minyatür evler, minyatür orman gibi hayal dünyamla da beslenen işler yapıyorum. Yaptığım ürünleri sergilemekten ve beğenilmesinden çok hoşlanıyorum. Sürdürülebilir yaşam fikrinin, doğanın, doğanın kaynaklarını koruma fikrinin yayılmasını çok istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Yeşilyurt, atık malzemeleri dönüştürerek çevre konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştığını da dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Günümüzde doğayı, kaynaklarını çok bilinçsizce tükettiğimizi düşünüyorum. Artan enerji ihtiyacını karşılamak için doğanın kaynaklarını tüketmeye başlıyoruz. Bu kısır bir döngü. Bu döngünün kırılması gerekiyor. İnsanlar yararına dünyanın ve doğanın korunması gerekiyor. Yaptığım işin fikri boyutu bu. Bu işi yapmaktan çok mutluyum. Okuldan arta kalan zamanlarımı burada geçiriyorum. İnsanların bir şeyi kullanırken, atarken daha çok düşünmesi, 'Acaba bir işime yarar mı, bunu başka şekilde kullanabilir miyim?' diye düşünmesi... Bu işi yaparken en istediğim şey bu. Buna katkım olursa çok mutlu olacağım."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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