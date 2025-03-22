Türkeli'de çocuk doktoru hatimle teravih namazı kıldırdı
Türkeli ilçesinde Uzman Çocuk Doktoru ve hafız Muhammed Taha Demirci, hatimle teravih namazı kıldırdı.
Türkeli ilçesinde Uzman Çocuk Doktoru ve hafız Muhammed Taha Demirci, hatimle teravih namazı kıldırdı.
Türkeli Devlet Hastanesi çalışan Uzman Dr. Demirci, Gemiyanı Mahalle Camisi’nde hatimle kıldırdığı namaza, cami cemaatinin yanı sıra, Suffe Hafızlık Yatılı Kız Kur’an Kursu öğrencileri de katıldı.
Gemiyanı Mahalle Camisi İmamı Muhammed Fatih Kara, "Bu mübarek gecede bizlere örnek olan hocamıza minnettarız. Allah ondan razı olsun." diyerek Demirci'ye teşekkür etti.
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