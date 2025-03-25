Durağan'da dere ıslahı ve yol genişletme çalışmaları yapılıyor

Sinop'un Durağan ilçesinde dere ıslahı ve yol genişletme çalışmaları devam ediyor.

Kaymakam Celal Güngör beraberinde diğer ilgililerle Ulupınar, Çöve, Kemerbahçe ve Olucak köylerini ziyaret etti.

Ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelen Güngör, sorun ve talepleri dinleyerek, eksikliklerin giderilmesi için yetkililere talimat verdi.

Bu köylerde devam eden dere ıslahı, altyapı ve yol genişletme çalışmalarını da inceleyen Güngör, söz konusu çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için ilgililerle görüştü.