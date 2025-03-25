Erfelek'te her gün 102 haneye iftarlık yemek ulaştırılıyor

Sinop'un Erfelek ilçesinde her gün 102 haneye iftarlık yemek ulaştırılıyor.

Kaymakamlık tarafından uygulamaya konulan "Kuşaklar ramazan iklimiyle kuşanıyor" projesi kapsamında ilçede yaşayan yaşlı ve özel bireylere her gün iftarlık sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Her gün ilçedeki 102 haneye ulaşan Kaymakamlık ve Belediye görevlilerine yemek dağıtımında lise öğrencileri de destek veriyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ramazanın sevgi, saygı, yardımseverlik ve dayanışma ayı olduğu vurgulanarak, projeye destek olanlara teşekkür edildi.