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        Sinop'ta iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 19:57 Güncelleme: 27.03.2025 - 20:16
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        Sinop'ta iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı
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        Sinop'un Türkeli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Bayram Güney idaresindeki 06 FS 1877 plakalı otomobil, Türkeli-Ayancık kara yolu Taçahmet köyünde, Doğan Yılmaz'ın kullandığı 34 JY 5031 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler ile araçlardaki 5 kişi, sağlık ekiplerince Türkeli ve Ayancık devlet hastanelerine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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