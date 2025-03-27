Sinop'ta iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı
Sinop'un Türkeli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Bayram Güney idaresindeki 06 FS 1877 plakalı otomobil, Türkeli-Ayancık kara yolu Taçahmet köyünde, Doğan Yılmaz'ın kullandığı 34 JY 5031 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ile araçlardaki 5 kişi, sağlık ekiplerince Türkeli ve Ayancık devlet hastanelerine kaldırıldı.
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