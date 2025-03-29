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        Sinop'ta kaçak avlanan kalkan balıkları kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlara dağıtıldı

        Sinop'ta kaçak avlanan ve Sahil Güvenlik ekiplerince el konulan 200 kalkan balığı kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlara dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 13:02 Güncelleme: 29.03.2025 - 13:02
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        Sinop'ta kaçak avlanan kalkan balıkları kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlara dağıtıldı
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        Sinop'ta kaçak avlanan ve Sahil Güvenlik ekiplerince el konulan 200 kalkan balığı kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlara dağıtıldı.

        Kentte kaçak avcılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Sahil Güvenlik TCSG-72 Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimde bir balıkçı teknesinde ele geçirilen balıklar, gerekli işlemlerin ardından Erfelek Kaymakamlığı’na teslim edildi.

        Yasa dışı avlanan kalkan balıkların bir kısmı Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.

        Balıkların bir bölümü ise vakıf çalışanları ve jandarma ekiplerince ilçenin kırsal kesimlerinde yaşayan vatandaşlara ulaştırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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