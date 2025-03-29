Sinop'ta kaçak avlanan kalkan balıkları kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlara dağıtıldı

Balıkların bir bölümü ise vakıf çalışanları ve jandarma ekiplerince ilçenin kırsal kesimlerinde yaşayan vatandaşlara ulaştırıldı.

Yasa dışı avlanan kalkan balıkların bir kısmı Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.

Kentte kaçak avcılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Sahil Güvenlik TCSG-72 Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimde bir balıkçı teknesinde ele geçirilen balıklar, gerekli işlemlerin ardından Erfelek Kaymakamlığı’na teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.