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        Sinop Valisi Özarslan, trafik denetimine katıldı

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 15:04 Güncelleme: 29.03.2025 - 15:16
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        Sinop Valisi Özarslan, trafik denetimine katıldı
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        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimine katıldı.

        Vali Özarslan, beraberinde İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil ile Ordu Mahallesi'ndeki uygulama noktasında denetim yaptı.

        Ekiplerce yapılan denetime katılan Özarslan, durdurulan araçların sürücüleriyle bir süre sohbet ederek, uymaları gereken trafik kuralları hakkında bilgiler verdi.

        Özarslan, sürücülerin bayramlarını tebrik ederek, can ve mal güvenlikleri için kurallara harfiyen uymaları tavsiyesinde bulundu.

        Vali Özarslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 günlük bayram tatili öncesi tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

        Özellikle trafik konusunda ekiplerin tatil süresince denetimlerini aralıksız sürdüreceğini vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

        "Buradaki amacımız hiçbir can kaybının olmaması. Bunun yaşanmaması için sürekli denetimlerimizi yapıyoruz. Sürücülerden özellikle rica ediyoruz. Uyku hallerinde veya uykusuz oldukları dönemlerde trafiğe çıkmasınlar. Aynı zamanda hız, kavşak, ışık ihlalleri yapmamalarını istirham ediyoruz. Emniyet kemeri çok önemli. Çünkü kaza anlarında emniyet kemerinin takılı olması ölüm oranlarını yüzde 45 azaltıyor. Bu denli önemli. Bundan dolayı bizler özellikle otogarlarda uyarılarda bulunuyoruz."

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