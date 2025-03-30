Ayancık'ta bayramlaşma programı düzenlendi

Sinop'un Ayancık ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı yapıldı.

Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen programa Kaymakam Ahmed Çelik, Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Çelik, burada yaptığı konuşmada, bayramların birlik ve beraberliğin en üst seviyeye çıktığı özel günler olduğunu söyledi.

Ramazan Bayramının insanlığa barış, huzur ve esenlikler getirmesini dileyen Çelik, “Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. İnsanların birbirleriyle dargınlıklarını unutarak barıştıkları ve kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Birlik ve beraberlik içinde sağlık, mutluluk ve coşku dolu nice bayramlarımız olsun. Ramazan Bayramının insanlığa ve ülkemize barış, huzur ve esenlikler getirmesini dilerim." diye konuştu.