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        AK Parti Boyabat İlçe Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenledi

        AK Parti Boyabat İlçe Başkanlığı tarafından bayramlaşma programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 20:57 Güncelleme: 01.04.2025 - 20:57
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        AK Parti Boyabat İlçe Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenledi
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        AK Parti Boyabat İlçe Başkanlığı tarafından bayramlaşma programı düzenledi.

        İlçedeki bir çay bahçesinde gerçekleştirilen programda konuşan AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Türkiye'nin yeni dünya düzeninde güçlü bir şekilde yoluna devam edebilmesi için tüm partililere önemli sorumluluklar düştüğünü söyledi.

        Türkiye’de çok güzel şeyler olduğunu ve olmaya da devam edeceğini vurgulayan Maviş, şöyle konuştu:

        “Etrafımızdaki terör çemberi kırıldı. Suriye'de Türkiye lehine çok güzel gelişmeler oldu. Gerçekleştirdiğimiz terörü yok etme operasyonlarıyla çok güçlü bir irade ortaya koyduk. Türkiye'yi tehdit etmek, Türkiye için bir risk alanı oluşturmak, hatta Türkiye'nin güneyinde küçük İsrail oluşturmak çabalarının her birisini bu dev operasyonlarla ve ortaya koyduğumuz güçlü iradeyle kırdık. Terör devleti kurma isteyenlerin elini, belini kırdık ve geçit vermedik. Suriye'de katil ve zalim Esad'ı devirmek suretiyle de Türkiye ile Suriye arasında çok ciddi bir ittifakın, işbirliğinin, dayanışmanın oluştuğu yeni süreci başlattık.”

        Boyabat’ta yapılan hizmetlerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan "Derdimiz milletimizin hayır duası. Bizim de eksikliklerimiz olabilir. Şuna emin olun ki bu necip milletin yarasına merhem olabilmek, derdine derman olabilmek, sorununa çare olabilmek, çözüme kavuşturabilmek için yapmamız gereken ne varsa sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunu yapmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

        Program Maviş ve parti teşkilatının vatandaşlarla bayramlaşmasıyla sona erdi.

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