AK Parti Boyabat İlçe Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenledi

AK Parti Boyabat İlçe Başkanlığı tarafından bayramlaşma programı düzenledi.

İlçedeki bir çay bahçesinde gerçekleştirilen programda konuşan AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Türkiye'nin yeni dünya düzeninde güçlü bir şekilde yoluna devam edebilmesi için tüm partililere önemli sorumluluklar düştüğünü söyledi.

Türkiye’de çok güzel şeyler olduğunu ve olmaya da devam edeceğini vurgulayan Maviş, şöyle konuştu:

“Etrafımızdaki terör çemberi kırıldı. Suriye'de Türkiye lehine çok güzel gelişmeler oldu. Gerçekleştirdiğimiz terörü yok etme operasyonlarıyla çok güçlü bir irade ortaya koyduk. Türkiye'yi tehdit etmek, Türkiye için bir risk alanı oluşturmak, hatta Türkiye'nin güneyinde küçük İsrail oluşturmak çabalarının her birisini bu dev operasyonlarla ve ortaya koyduğumuz güçlü iradeyle kırdık. Terör devleti kurma isteyenlerin elini, belini kırdık ve geçit vermedik. Suriye'de katil ve zalim Esad'ı devirmek suretiyle de Türkiye ile Suriye arasında çok ciddi bir ittifakın, işbirliğinin, dayanışmanın oluştuğu yeni süreci başlattık.”