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        AK Parti Sinop İl Genel Meclisi grup toplantısı yapıldı

        AK Parti Sinop İl Genel Meclisi grup toplantısı İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu başkanlığında yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 16:32 Güncelleme: 03.04.2025 - 16:40
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        AK Parti Sinop İl Genel Meclisi grup toplantısı yapıldı
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        AK Parti Sinop İl Genel Meclisi grup toplantısı İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu başkanlığında yapıldı.

        Meclis binası salonunda gerçekleştirilen toplantıda, kent genelinde yürütülen projeler görüşülerek, fikir alışverişinde bulunuldu.

        AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, burada yaptığı konuşmada, Sinop ve Türkiye için el ele çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

        Sinop'u geleceğe hazırlama noktasında projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Üçüncüoğlu, "Meclis üyelerimizle devam eden projelerin son halini değerlendirerek fikir alışverişinde bulunduk. Bu açıdan verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Hep birlikte daha güçlü bir Türkiye ve daha yaşanabilir bir Sinop için el ele çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

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        Galeri

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