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        Sinop'ta ATV aracıyla drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira para cezası

        Sinop'ta, ATV aracıyla drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira trafik cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 16:44 Güncelleme: 03.04.2025 - 16:44
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        Sinop'ta ATV aracıyla drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira para cezası
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        Sinop'ta, ATV aracıyla drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira trafik cezası kesildi.

        Kentin Akilman mevkisinde denetim gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, bir sürücünün kullandığı ATV aracıyla drift yaptığını tespit etti.

        Ekiplerce durdurulan araç sürücüsüne, drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmesi sebebiyle 46 bin 392 lira para cezası uygulandı.

        Araç çekiciyle otoparka çekilirken, sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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