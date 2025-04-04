Gerze'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Sinop'un Gerze ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Sinop'un Gerze ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
N.Ö. idaresindeki 55 AGM 035 plakalı otomobil, Halil Bayraktar Caddesi’nde E.B’nin kullandığı 57 ABR 183 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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