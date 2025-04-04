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        Gerze'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Sinop'un Gerze ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 16:57 Güncelleme: 04.04.2025 - 17:12
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        Gerze'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Sinop'un Gerze ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        N.Ö. idaresindeki 55 AGM 035 plakalı otomobil, Halil Bayraktar Caddesi’nde E.B’nin kullandığı 57 ABR 183 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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