Boyabat'ta motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Sinop’un Boyabat ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
A.B’nin kullandığı 57 ACF 534 plakalı motosiklet, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Ö.K. idaresindeki 57 KD 218 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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