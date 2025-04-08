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        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Sinop'ta Hayvan Koruma Kurulu toplantısına katıldı

        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Sinop'ta Hayvan Koruma Kurulu toplantısına iştirak etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 19:13 Güncelleme: 08.04.2025 - 19:29
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Sinop'ta Hayvan Koruma Kurulu toplantısına katıldı
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Sinop'ta Hayvan Koruma Kurulu toplantısına iştirak etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, valilik binasında gerçekleştirilen toplantıda, sahipsiz hayvanların sağlıklı bir ortamda yaşamalarının sağlanması amacıyla kentte yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

        İlgili kurum yöneticilerinin de hazır bulunduğu toplantıda, sahipsiz hayvanlar için hayata geçirilecek projeler görüşüldü.

        Toplantının ardından Aktaş ve beraberindeki heyet, sahipsiz hayvanlar için Abalı köyünde yapılması planlanan Doğal Yaşam Merkezi alanında incelemede bulundu. Aktaş'a Vali Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve diğer ilgililer eşlik etti.

        Galeri
        Galeri

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