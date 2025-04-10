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        Boyabat, Erfelek ve Dikmen ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Sinop'un Boyabat, Erfelek ve Dikmen ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 15:10 Güncelleme: 10.04.2025 - 15:13
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        Boyabat, Erfelek ve Dikmen ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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        Sinop'un Boyabat, Erfelek ve Dikmen ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Boyabat ilçesinde Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdürü Metin Keskin tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören, günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmayla sona erdi.

        Törenin ardından Beyazıt Camisi’nde şehit polisler ve ebediyete irtihal etmiş emniyet mensupları için mevlit okutuldu.

        Erfelek ilçesinde ise kutlamalar kapsamında İlçe Emniyet Müdürü Vekili Tamer Akdeniz ve beraberindeki heyet Kaymakam Ataberk Altun’u makamında ziyaret etti.

        Altun, ziyarette Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, Akdeniz ve beraberindekilerin polis haftalarını kutladı.

        Dikmen’de de Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, İlçe Emniyet Amiri Ramazan Çelik tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Çelik ve beraberindekiler törenin ardından Kaymakam Oğuzhan Doğancı’yı ziyaret etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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