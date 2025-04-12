Sinop'ta yol kenarındaki uyarı levhalarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde yol kenarındaki uyarı levhalarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde yol kenarındaki uyarı levhalarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Osman Kılıç idaresindeki 34 HM 1106 plakalı otomobil, Boyabat-Ayancık kara yolunun Gökçukur köyü yakınlarında yol kenarındaki uyarı levhalarına çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Tahir, Meryem ve Sevgi Kılıç yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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