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        Sinop'ta yol kenarındaki uyarı levhalarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde yol kenarındaki uyarı levhalarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 18:12 Güncelleme: 12.04.2025 - 19:07
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        Sinop'ta yol kenarındaki uyarı levhalarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde yol kenarındaki uyarı levhalarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Ali Osman Kılıç idaresindeki 34 HM 1106 plakalı otomobil, Boyabat-Ayancık kara yolunun Gökçukur köyü yakınlarında yol kenarındaki uyarı levhalarına çarptı.

        Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Tahir, Meryem ve Sevgi Kılıç yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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