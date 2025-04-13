Ayancık'ta "Evliliğe İlk Adım" semineri düzenlendi

Sinop'un Ayancık ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığının "Değerleriyle Güçlü Ailem" projesi kapsamında "Evliliğe İlk Adım" konulu seminer düzenlendi.

Ayancık İlçe Müftülüğünde düzenlenen seminerde, evlilik öncesi ve sonrasında aile bireylerinin sorumluluklarının önemi vurgulandı.

İlçe Müftüsü Ömer Faruk Kıvrak ailenin önemine dikkati çekerek, "Sağlıklı ve huzurlu aile yapılarının oluşturulmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Her aile zorluklarla karşılaşabilir. Önemli olan zorluklar karşısında doğru tutum sergileyebilmektir. Aile içinde birbirimizin duygularını anlamak, sorunlara birlikte çözüm aramak, daha sağlıklı bir aile ortamı kurmamızı sağlar" dedi.

Projenin ilçede yaygınlaştırılması için çalışmalarının devam ettiğini belirten Kıvrak, şunları kaydetti:

"2025 yılının Aile yılı ilan edilmesiyle bizler de bu projeyi ilçemizde hayata geçirmek için ivedilikle çalışmalara başladık. Kaymakamımız Ahmed Çelik'in önderliğinde ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde Ayancık'ta evli ya da evlilik çağında olan herkese seminerlerimizi ulaştırmak istiyoruz. İlk aşamada vatandaşlarımıza ulaşma konusunda en önemli noktalarımızdan biri olan camilerimizde bu seminerleri gerçekleştirdik. Camilerimizde 'Aile sohbetleri' adı altında seminerlere başladık. Aynı zamanda Kur'an kurslarımızda hem kursiyerlere hem de velilere yönelik olarak seminerlerimizi gerçekleştiriyoruz. Projenin amacı mutlu, huzurlu aileye giden yolu inşa eden İslam'ın güzel emir ve tavsiyelerinin toplumda yaygınlaştırılmasıdır. Unutmamalıyız ki mutlu aileler mutlu bireylerden, mutlu toplumlar da mutlu ailelerden oluşur."