Sinop'ta trafik kazasında ölen karı, koca toprağa verildi

İlçede, 12 Nisan Cumartesi günü Ali Osman Kılıç'ın kullandığı 34 HM 1106 plakalı otomobil, Boyabat-Ayancık kara yolunun Gökçukur köyü yakınlarında yol kenarındaki uyarı levhasına çarpmış, kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Tahir, Meryem ve Sevgi Kılıç yaralanmıştı. Yaralılardan Tahir ve Meryem Kılıç çiftti hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Boyabat-Ayancık kara yolunun Gökçukur köyü yakınlarında otomobilin uyarı levhasına çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitiren Tahir ve Meryem Kılıç'ın cenazeleri Ayancık Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kütük köyündeki evlerine getirildi.

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