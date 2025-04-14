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        Sinop'ta trafik kazasında ölen karı, koca toprağa verildi

        Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden çifttin cenazeleri yan yana toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 14:13 Güncelleme: 14.04.2025 - 14:17
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        Sinop'ta trafik kazasında ölen karı, koca toprağa verildi
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden çifttin cenazeleri yan yana toprağa verildi.

        Boyabat-Ayancık kara yolunun Gökçukur köyü yakınlarında otomobilin uyarı levhasına çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitiren Tahir ve Meryem Kılıç'ın cenazeleri Ayancık Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kütük köyündeki evlerine getirildi.

        Burada helallik alınmasının ardından köy camisi avlusuna getirilen çifttin cenazeleri öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında yan yana toprağa verildi.

        İlçede, 12 Nisan Cumartesi günü Ali Osman Kılıç'ın kullandığı 34 HM 1106 plakalı otomobil, Boyabat-Ayancık kara yolunun Gökçukur köyü yakınlarında yol kenarındaki uyarı levhasına çarpmış, kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Tahir, Meryem ve Sevgi Kılıç yaralanmıştı. Yaralılardan Tahir ve Meryem Kılıç çiftti hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

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