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        Gerze'de aşı farkındalık eğitimleri veriliyor

        –Sinop'un Gerze ilçesinde Dünya Aşı Haftası kapsamında, aşı konusunda bilgilendirme eğitimleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 16:49 Güncelleme: 14.04.2025 - 16:49
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        Gerze'de aşı farkındalık eğitimleri veriliyor
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        –Sinop’un Gerze ilçesinde Dünya Aşı Haftası kapsamında, aşı konusunda bilgilendirme eğitimleri düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Gerze Anaokulu’nda gerçekleştirilen programda, öğrenci velileri ile okul personeline aşının önemi, bulaşıcı hastalıklara karşı korunma yolları ve toplumsal bağışıklığın sağlanmasında aşının rolleri hakkında bilgiler verildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan planlama çerçevesinde eğitimler diğer okullarda sürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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