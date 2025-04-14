Gerze'de aşı farkındalık eğitimleri veriliyor

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan planlama çerçevesinde eğitimler diğer okullarda sürecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Gerze Anaokulu’nda gerçekleştirilen programda, öğrenci velileri ile okul personeline aşının önemi, bulaşıcı hastalıklara karşı korunma yolları ve toplumsal bağışıklığın sağlanmasında aşının rolleri hakkında bilgiler verildi.

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