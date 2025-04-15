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        Boyabat'ta çeltik üreticilerine yönelik bilgilendirme yapıldı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde çeltik üreticilerine yönelik bilgilendirme toplantı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 13:49 Güncelleme: 15.04.2025 - 13:52
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        Boyabat'ta çeltik üreticilerine yönelik bilgilendirme yapıldı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde çeltik üreticilerine yönelik bilgilendirme toplantı yapıldı.

        Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıda, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünde görevli uzman personel tarafından katılımcılara, çeltik üretiminde kullanılan yeni teknikler, çeltik çeşitleri, gübreleme, yabancı ot ve hastalıklarla mücadele, dekar başına alınan ürün ve randıman konularında sunum yapıldı.

        Uzman personelin bilgilendirme sunumlarının ardından katılımcıların soruları cevaplandı.

        Galeri
        Galeri

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