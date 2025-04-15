Boyabat'ta çeltik üreticilerine yönelik bilgilendirme yapıldı

Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıda, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünde görevli uzman personel tarafından katılımcılara, çeltik üretiminde kullanılan yeni teknikler, çeltik çeşitleri, gübreleme, yabancı ot ve hastalıklarla mücadele, dekar başına alınan ürün ve randıman konularında sunum yapıldı.

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