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        Sinop'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı

        Sinop'un Gerze ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 22:41 Güncelleme: 15.04.2025 - 22:59
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        Sinop'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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        Sinop'un Gerze ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sinop Caddesi'nde E.D'nin kullandığı 57 ACH 010 plakalı motosiklet ile M.T. idaresindeki 55 AIU 535 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, motosiklet sürücüsü E.D. ile arkasında yolcu olarak bulunan E.G. ve otomobildeki S.T. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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