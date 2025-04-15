Sinop'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Sinop'un Gerze ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sinop'un Gerze ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sinop Caddesi'nde E.D'nin kullandığı 57 ACH 010 plakalı motosiklet ile M.T. idaresindeki 55 AIU 535 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, motosiklet sürücüsü E.D. ile arkasında yolcu olarak bulunan E.G. ve otomobildeki S.T. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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