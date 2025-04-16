Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında Boyabat ilçesinde bazı adreslere yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerce, 2 şüpheliye ait adreslerdeki aramalarda 188 gram uyuşturucu madde, 10 uyuşturucu hap ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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