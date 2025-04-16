Sinop'ta 1300 litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildi
Sinop'ta düzenlenen sahte ve kaçak alkol operasyonunda 1 kişi yakalandı.
Sinop’ta düzenlenen sahte ve kaçak alkol operasyonunda 1 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, sahte ve kaçak alkolle mücadele kapsamında kent merkezinde bir aracı aradı.
Aramada, piyasaya sürülmeye hazırlanmış 1300 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
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