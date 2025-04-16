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        Gerze'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Sinop'un Gerze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 20:48 Güncelleme: 16.04.2025 - 21:34
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        Gerze'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Sinop’un Gerze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        K.Ç. idaresindeki 57 ABY 012 plakalı otomobil, Sinop Caddesi’nde E.Ç. idaresindeki 57 AG 112 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, 57 ABY 012 plakalı otomobilde bulunan G.G. yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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