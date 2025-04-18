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        Boyabat'ta refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 16:47 Güncelleme: 18.04.2025 - 16:47
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        Boyabat'ta refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Sinop’un Boyabat ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Ahmet Temel idaresindeki 57 ABH 862 plakalı otomobil, ilçe merkezi Hürriyet Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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