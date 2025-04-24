Sinop'ta coğrafi işaretli yöresel ürün sayısının artırılması hedefleniyor

Sinop'ta, coğrafi işaretli yöresel ürün sayısının artırılması ve bu ürünlerin kent ekonomisine sağladığı katma değerin yükseltilmesi hedefleniyor.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından hayata geçirilen "Yerel Değerlerin Korunması ve Katma Değerin Artırılması" projesi kapsamında kentte üniversite öğrencileri ve kamu çalışanlarına coğrafi işaret süreçlerinde uzmanlaşma eğitimi verildi.

Sinop Üniversitesinin ev sahipliğinde Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen ve dört gün süren eğitimde katılımcılara, coğrafi işaret süreçleriyle ilgili teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Eğitimde katılımcılara ayrıca Sinop'un coğrafi işaret potansiyeli taşıyan tarım, gıda, tekstil ve benzeri ürünlerinin tescil, belgelendirme ve sertifikasyon süreçleri anlatıldı.

Sinop'un tescilli ürün sayısının yükseltilmesiyle yerel üreticilerin gelir düzeyinin artırılması öngörülen projeyle ürünlerin markalaşma süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor.