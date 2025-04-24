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        Sinop'ta coğrafi işaretli yöresel ürün sayısının artırılması hedefleniyor

        Sinop'ta, coğrafi işaretli yöresel ürün sayısının artırılması ve bu ürünlerin kent ekonomisine sağladığı katma değerin yükseltilmesi hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 13:42 Güncelleme: 24.04.2025 - 13:42
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        Sinop'ta coğrafi işaretli yöresel ürün sayısının artırılması hedefleniyor
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        Sinop'ta, coğrafi işaretli yöresel ürün sayısının artırılması ve bu ürünlerin kent ekonomisine sağladığı katma değerin yükseltilmesi hedefleniyor.

        Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından hayata geçirilen "Yerel Değerlerin Korunması ve Katma Değerin Artırılması" projesi kapsamında kentte üniversite öğrencileri ve kamu çalışanlarına coğrafi işaret süreçlerinde uzmanlaşma eğitimi verildi.

        Sinop Üniversitesinin ev sahipliğinde Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen ve dört gün süren eğitimde katılımcılara, coğrafi işaret süreçleriyle ilgili teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı.

        Eğitimde katılımcılara ayrıca Sinop'un coğrafi işaret potansiyeli taşıyan tarım, gıda, tekstil ve benzeri ürünlerinin tescil, belgelendirme ve sertifikasyon süreçleri anlatıldı.

        Sinop'un tescilli ürün sayısının yükseltilmesiyle yerel üreticilerin gelir düzeyinin artırılması öngörülen projeyle ürünlerin markalaşma süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor.

        - Coğrafi işaret danışmanlık hizmeti sunulacak

        Proje kapsamında kentte kamu ve kuruluş çalışanlarına da coğrafi işaret danışmanlık hizmeti sunulacak. Üç ay sürecek uygulamayla kamu ve kuruluş temsilcilerine, tescil başvurularının hazırlanma ve yerel ürünlerin belgelenmesi süreçleriyle ilgili danışmanlık hizmeti verilecek. Markalaşma süreçleriyle ilgili çalışmaların da yapılacağı projeyle coğrafi işaret tescili alınacak ürünler için görsel kimlik oluşturularak, ürünlerin ambalaj tasarımı ve tanıtım stratejilerinin geliştirilmesi planlanıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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