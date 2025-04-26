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        Sinop'ta hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 23:59 Güncelleme: 27.04.2025 - 00:15
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        Sinop'ta hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Cihan Karaca'nın yönetimindeki 06 EZM 57 hafif ticari araca, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki kavşakta, sürücüsünün kim olduğu henüz tespit edilemeyen 57 ACC 206 plakalı motosiklet arkadan çarptı.

        Motosiklette bulunan İsrafil İbrahim Gürbıyık (18) ve Emirhan Hüseyin Yaşar (18) yola savrularak yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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