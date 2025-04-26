Sinop'ta hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Cihan Karaca'nın yönetimindeki 06 EZM 57 hafif ticari araca, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki kavşakta, sürücüsünün kim olduğu henüz tespit edilemeyen 57 ACC 206 plakalı motosiklet arkadan çarptı.

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