Boyabat'ta üreticiler kuraklıkla mücadele konusunda bilgilendirildi

Sinop'un Boyabat ilçesinde Kaymakamlık ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda çeltik ve buğday üreticileri kuraklıkla mücadelede çözüm önerileri hakkında bilgilendirildi.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'ndaki programda Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cengiz Baloğlu, kuraklıkla mücadelede buğday ve çeltik, kuraklığın etkileri ve çözüm önerileri konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Baloğlu, konuşmasında kuraklığın tanımı, kuraklık stresinin buğday, çektik ve diğer bitkiler üzerindeki etkileri, verim ve kalite üzerindeki sonuçları, kuraklıkla mücadele ve çözüm önerileri, örnek başarı hikayeleri, sonuçlar ve gelecek beklentileri ana başlıklarında sunum yaptı.

Katılımcıların sorularını da cevaplandıran Baloğlu'na Kaymakam Enver Yılmaz tarafından teşekkür edilip, plaket sunuldu.

Yılmaz, konuşmasında 2024 yılını kuraklıkla geçirdiklerini, kuraklığa karşı da önlemler alırken özellikle çeltik üretiminde Alternatif Islatma ve Kurutma (AWD) yöntemini uygulayarak yüzde otuzlar oranında su tasarrufuyla hem verimi artırıp, hem de giderlerden tasarruf yapmış olacaklarını aktardı.