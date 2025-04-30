Sinop'ta "Bilim ve Çocuk Dergisi Nasıl Tasarlanıyor" konferansı düzenlendi.

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı ve Sinop Üniversitesi işbirliğiyle, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Salonu'nda gerçekleştirilen "Bilim ve Çocuk Dergisi Nasıl Tasarlanıyor" konferansına "Bilim ve Çocuk" dergisinin tasarımcısı Dr. Elnara Ahmetzade, konuşmacı olarak katıldı.

Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Bahattin Ceylan’ın moderatörlüğündeki konferansta konuşan Ahmetzade, derginin tasarım süreçlerinin ortaya çıkışı, çocuklara yönelik tasarlanma süreçlerini ve tasarım yönünü incelediklerini anlattı.

Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı İbrahim Gökhan Ceylan da üniversite olarak bilimi, sanatı, teknolojiyi çocuklarla buluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Konferansın ardından Abalı İlköğretim Okulu öğrencilerine "Bilim ve Çocuk" dergisi dağıtıldı.